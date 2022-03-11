قائد القوات الجوية يتفقَّد سير العمليات بتمرين العلم الأحمر بالولايات المتحدة

زار قائد القوات الجوية الملكية السعودية،الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، مجموعة القوات الجوية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر- 2022" بقاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان في استقباله ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية، سمو المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر، وأركان التمرين.
عقب ذلك توجَّه إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات مستمعًا إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه.
كما زار مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى الأطقم الفنية، وحثهم على الاستفادة من هذا التمرين، وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها.
وأكد الأمير الفريق الركن تركي بن بندر أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة. حاثًّا الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.