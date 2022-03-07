قائد القوات الجوية يجري عددًا من اللقاءات في "معرض الدفاع العالمي"

أجرى الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، عددًا من الاجتماعات واللقاءات في مقر معرض الدفاع العالمي، حيث التقى الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن ليان كاريت.