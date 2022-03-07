قائد القوات الجوية يجري عددًا من اللقاءات في "معرض الدفاع العالمي"

أجرى الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، عددًا من الاجتماعات واللقاءات في مقر معرض الدفاع العالمي، حيث التقى الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن ليان كاريت.
كما عقد قائد القوات الجوية الملكية السعودية اجتماعًا مع الوكيل المساعد لوزير البحرية الأمريكية (البرامج الدولية) اللواء بحري أنتوني روسي، والتقى كذلك قائد سلاح الجو الملكي الأردني العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.
وجرى خلال تلك اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الهدايا التذكارية.