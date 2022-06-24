قائد دراجة يتعرَّض لإصابات بسبب قيادة متهور فرَّ هاربًا

وتفصيلاً، يقول المقيم في حديث، خصَّ به "سبق"، إنه أثناء قيادته دراجته الهوائية ذاهبًا للصالة الرياضية فوجئ بقائد مركبة ينحرف عليه بمركبته مجبرًا إياه على الخروج من مساره، والارتطام بالرصيف، والسقوط أرضًا متعرضًا لإصابات عدة في اليد والركبة.