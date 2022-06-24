قائد دراجة يتعرَّض لإصابات بسبب قيادة متهور فرَّ هاربًا

تعرَّض مقيم من جنسية عربية، يعمل مدربًا في إحدى الصالات الرياضية بالشرائع، لإصابات متعددة في اليدين والكتف؛ وذلك بعد سقوطه من دراجة هوائية مساء أمس.
وتفصيلاً، يقول المقيم في حديث، خصَّ به "سبق"، إنه أثناء قيادته دراجته الهوائية ذاهبًا للصالة الرياضية فوجئ بقائد مركبة ينحرف عليه بمركبته مجبرًا إياه على الخروج من مساره، والارتطام بالرصيف، والسقوط أرضًا متعرضًا لإصابات عدة في اليد والركبة.
وأضاف بأنه سقط دون وعي في الطريق "دون أن يكلف قائد المركبة نفسه بمساعدتي إلا أن أحد الشباب السعودي توقَّف لمساعدتي بعد أن شاهدني ملقى على الأرض؛ فقام بمساعدتي، ووجدت صعوبة في النهوض بسبب الإصابات؛ ما استدعى مراجعتي أحد المستوصفات لتلقي العلاج".