قائد قوات الطوارئ: خطتنا لها 3 محاور.. أمن الحاج وسهولة تنقُّله وتقديم المساعدة له

وأشار "العمري" إلى مشاركة قوات الطوارئ في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة؛ إذ يتم تكثيف القوى البشرية من قوات الطوارئ في الحرمين الشريفين لإدارة الحشود، مبينًا أن العمل يقوم على اعتبارات عديدة، ويقف على طليعتها أمن الحجاج في أماكن وجودهم كافة، من خلال إعداد الخطط بما يهدف إلى تحقيق الحج الآمن لسائر قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وفي أماكن وجود الحجيج كافة.