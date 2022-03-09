قادة "GHWP" يُقررون دعم الدول الأقل تنظيمًا لرفع كفاءة أجهزتها الطبية

يُذكر أن منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية تضم أكثر من 32 هيئة رقابية، ويعمل معها عدد من المستشارين من ذوي الخبرات الرقابية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، وتقوم المنظمة بالتنسيق المستمر مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين والمنظمات الأخرى كمنظمة APEC، WHO، OECD والملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية International Medical Devices Regulators Forum؛ بهدف خلق بيئة من التجانس والتقارب التشريعي، وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة.