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قادماً من بريطانيا.. وصول رحالة عراقي إلى مكة مشياً على الأقدام لأداء الفريضة
في رحلة استمرت 10 أشهر و25 يوماً
أظهر مقطع فيديو؛ الفرحة التي غمرت الرحالة العراقي آدم محمد البالغ من العمر 52 عاماً، عند وصوله إلى مكة المكرمة، اليوم، بعد أكثر من عشرة أشهر قضاها مشياً على الأقدام؛ قادماً من بريطانيا، لأداء فريضة الحج.
وفي التفاصيل؛ عبّر عدد من أهالي مكة المكرمة والمعتمرين الموجودين في مسجد السيدة عائشة بالتنعيم عن فرحتهم لحظة وصول " آدم " الذي بدأ رحلته مشياً على الأقدام من بريطانيا منذ ١٠ أشهر و٢٥ يوماً مروراً بـ١١ دولة، قاصداً مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وقال عند وصوله إلى مكة: "الحج أسمى وأغلى أمنياتي"، معرباً عن شكره لأبناء المملكة الذين غمروه بكرمهم منذ وصوله إلى السعودية.