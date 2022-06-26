قادماً من بريطانيا.. وصول رحالة عراقي إلى مكة مشياً على الأقدام لأداء الفريضة

أظهر مقطع فيديو؛ الفرحة التي غمرت الرحالة العراقي آدم محمد البالغ من العمر 52 عاماً، عند وصوله إلى مكة المكرمة، اليوم، بعد أكثر من عشرة أشهر قضاها مشياً على الأقدام؛ قادماً من بريطانيا، لأداء فريضة الحج.