قادمة من بنجلاديش.. مطار جدة يستقبل أولى رحلات طيران حج هذا العام

ورحّب الجميع بالحجاج القادمين على الرحلة الأولى، وقدّموا لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، متمنين لهم إقامة سعيدة وحجًا مبرورًا في ظل ما يجده ضيوف الرحمن من رعاية واهتمام من كل الأجهزة الحكومية والشركات المساندة المعنية بخدمتهم، وتسهيل إجراءات وصولهم وإقامتهم.