"قافلة الصحة" للحُجاج المنومين من طيبة إلى جبل الرحمة

وضمّت القافلة مختلف الحالات الصحية التي تمنع الحاج من أداء فريضة دون الحاجة للرعاية الصحية، حيث يرافقهم في القافلة الطبية مجموعة من الحافلات، وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة، يصحبها عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والعلاجية، والدوائية، والغذائية، والمدعومة بأطباء متخصصين، حيث شملت القافلة على 10 سيارات إسعاف لنقل المرضى، مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، وعدد من الأطباء وكادر التمريض والمسعفين، إلى جانب 5 سيارات إسعاف خالية احتياطية، وسيارة إسعاف عناية مركّزة، إضافة إلى كابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.