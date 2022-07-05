"قافلة الصحة" للحُجاج المنومين من طيبة إلى جبل الرحمة

وصلت "قافلة الصحة" للحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتم تنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في عرفات؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ لتسهيل وتيسير سبل أداء فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام، وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة للمرضى ومرافقيهم منذ قدومهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة وتصعيدهم إلى مشعر عرفات لأداء فريضة الحج.
وكانت القافلة قد انطلقت فجر اليوم من المدينة المنورة بعد توقف عامين؛ بسبب ظروف جائحة كورونا "كوفيد-19"، التي تُقلّ حجاجاً من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، وتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443، على غرار ما قامت المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية.
وضمّت القافلة مختلف الحالات الصحية التي تمنع الحاج من أداء فريضة دون الحاجة للرعاية الصحية، حيث يرافقهم في القافلة الطبية مجموعة من الحافلات، وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة، يصحبها عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والعلاجية، والدوائية، والغذائية، والمدعومة بأطباء متخصصين، حيث شملت القافلة على 10 سيارات إسعاف لنقل المرضى، مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، وعدد من الأطباء وكادر التمريض والمسعفين، إلى جانب 5 سيارات إسعاف خالية احتياطية، وسيارة إسعاف عناية مركّزة، إضافة إلى كابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.