قال: خطط الإصلاح تستهدف تبنِّي السياسات الاستراتيجية الرامية لتطوير الخدمات التعليمية ورفع النواتج

وأشار وزير التعليم إلى أن جائحة كورونا فرضت على الأنظمة التعليمية حول العالم مراجعة قدرتها ومرونتها في التعامل مع أي أزمات مستقبلية، لافتًا النظر إلى أن وزارة التعليم قدمت أنموذجًا مميزًا في التعامل مع الجائحة، يعكس ما حظيت به من دعم حكومة السعودية؛ إذ أطلقت الوزارة عددًا من المنصات التعليمية، من أهمها: منصتان تعليميتان للتعليم الإلكتروني، توفران تعليمًا متزامنًا وغير متزامن للطلبة في جميع مراحل التعليم العام، إضافة إلى (25) قناة فضائية تعليمية، تبث الدروس على مدى (24) ساعة على مدار الأسبوع، منها قنوات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وكان لهذه الحلول الرقمية والتقنية بالغ الأثر في دعم استمرارية التعليم لكل الطلبة من k-12 خلال الجائحة، والدفع بخطط إصلاح التعليم التي بدأت قبل الجائحة إلى مزيد من التقدم.