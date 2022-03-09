"قانونية": نظام الأحوال الشخصية يجوّد الأحكام ويضبط سلطة التقدير ويتوج جهود ولي العهد

وأشارت "الغانم" إلى أنه كان هناك تباين في السابق في الأحكام، سواء فيما يخص النفقة أو الحضانة لأنه يعتمد على اجتهاد القاضي مما يجعل الحكم متبايناً من محكمة لأخرى ومن قاض لآخر مما يتسبب في طول النزاعات وطلب تمييز الحكم وطول الإجراءات، أما اليوم فقد حدد النظام وقنن هذه المسائل حداً من التباين واختصاراً للوقت والجهد.