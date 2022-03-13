"قانوني": "الاستفزاز" مصدر للاسترزاق عبر "تويتر" و"واتساب" .. هنا سبل "الوقاية"

وأضاف: اطلعت على حالات مثل هذه، ولكني لا أقبل هذه الحالات وأنصحه لأن طبيعة الإنسان أنه من السهل استفزازه ويثور عندما يلمح له شخص آخر، مثلاً أنا شتمت القبيلة أو العائلة أو المنطقة أو العمل أكيد سيردون عليه بالإساءة، وفي الأخير تعال نصفي أريد من كل واحد عشرة آلاف أو عشرين ألفاً، حصل عليها خلال خمس ساعات بدلاً من عمل ثلاثة شهور على سبيل المثال.