قانوني لـ"سبق": "العمل الدولية" أشادت بجهود المملكة في السلامة والصحة المهنية

وأوضح "اليامي" أن المملكة كانت -ولا تزال- في مقدمة الركب في وضع الأنظمة واللوائح التي تكفل توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة والصحة المهنية، وفي سبيل تحقيق ذلك صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنص على الالتزام بصيانة أماكن العمل والمحافظة على نظافتها ووضع تهوية وإضاءة كافية ومناسبة؛ بحيث لا تكون لها أية آثار ضارة على صحة العامل وكذلك توفير مياه صالحة للشرب، ومرافق لدورات المياه، وتزويد العمال بمقاعد مناسبة وبأعداد كافية، وغير ذلك من الحقوق.