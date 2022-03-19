قانوني: هذا هو الخطر عند التعامل مع سماسرة العمالة المنزلية

يسلّط برنامج "سوق العمل"، الضوء، في حلقة هذا الأسبوع، على ملف سماسرة العمالة غير النظامية، التي يتزامن ظهورها مع قرب حلول شهر رمضان من كل عام، في ظل استغلال حاجة الناس في البحث عن عمالة منزلية.