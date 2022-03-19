قانوني: هذا هو الخطر عند التعامل مع سماسرة العمالة المنزلية

يسلّط برنامج "سوق العمل"، الضوء، في حلقة هذا الأسبوع، على ملف سماسرة العمالة غير النظامية، التي يتزامن ظهورها مع قرب حلول شهر رمضان من كل عام، في ظل استغلال حاجة الناس في البحث عن عمالة منزلية.
ويحاور مذيع البرنامج أنس السنيدي كلاً من مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة آركو للموارد البشرية بندر البدري في الأستديو، وعبر "زوم" المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع.
وسيتحدث "البدري" عن السمسرة وأبرز أشكالها وسلبياتها على قطاع الموارد البشرية وعلى المتعاملين بها أيضًا، ودور التشريعات في الحد منها.
وسيتناول كذلك الحلول والبدائل التي تمكّن من الحصول على خدمات العمالة المنزلية بشكل نظامي يضمن حقوق مختلف الأطراف.
من ناحيته، سيركز "الطايع" على حجم المخالفات التي يرتكبها المتعاملون بالسمسرة وأهم العقوبات النظامية المنصوص عليها، والانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى الاتجار بالبشر، محذرًا كل أفراد المجتمع من خطورة التعامل مع سماسرة العمالة غير النظامية.
أمّا فقرة الحدث فستكون حول استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي شرح ملامحها أعضاء لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية خلال مؤتمرٍ صحافي عقد بهذه المناسبة.
وخلال الفقرة، يحل مستشار التطوير المهني والتوظيف عبدالعزيز التويجري ضيفًا في الأستديو، بينما يلتحق به عبر "زوم" المبتعث السابق ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث عبدالله السعيد؛ لإبراز أهمية الدور المحوري للابتعاث في التنمية الشاملة خلال السنوات الماضية، والآثار الإيجابية للبرنامج بحلته الجديدة والهادف إلى رفع كفاءة وتنافسية المواطنين محليًا وعالمياً.
وتتوالى فقرات البرنامج حيث تتنوع ما بين موجز أخبار القطاع وجديد الأرقام والإحصائيات، بالإضافة إلى سؤال الاستطلاع الميداني، الهادف إلى سماع صوت الشارع بخصوص كل قضايا وملفات قطاع الموارد البشرية.
جدير بالإشارة أن برنامج سوق العمل هو المنصة الإعلامية الأولى التي تعرض بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، ويبثّ في العاشرة من مساء كل سبت على "روتانا خليجية".