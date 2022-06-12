قاهر السرطان وإنسانية أمير عسير.. مواطن يحوّل "جمس" لمنزل يجوب به المملكة

وفي التفاصيل، يقول "الأسمري" وهو عسكري متقاعد من أحد قطاعات وزارة الداخلية برتبة رقيب أول لـ"سبق": "ولدت معي الفكرة منذ 12 عاماً عندما قمت بإلغاء مقاعد مركبتي الجمس موديل 1989م مع إبقاء المقعد الأمامي فقط وتحويل بقية المركبة إلى مطبخ وغرفة نوم وجلسة أحتسي بداخلها قهوتي وأشاهد فيها التلفاز واستقبل بها ضيوفي المارة الذين يشد انتباههم صحن الدش الذي يعتلي سقف المركبة والأبواب المشرعة والمولد الكهربائي وشاشة التلفاز.