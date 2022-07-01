قبل الحج.. جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة في المسجد النبوي

يُذكر أن أكثر من ٢٦٥ ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الفترة الماضية من موسم ما قبل الحج إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، بينما تشهد المدينة المنورة حالياً جهوداً مكثفة من جميع الأجهزة المعنية لتفويج الأعداد المتبقية من حجاج بيت الله الحرام، وتستمر حتى الخامس من ذي الحجة الجاري؛ حيث يوجد في المدينة المنورة اليوم ما يقرب 80 ألف حاج.