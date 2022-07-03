قبل المغادرة إلى مكة.."خريطة لما ينبغي للحاج زيارته في المدينة"

ويتجول حجاج بيت الله الحرام في المعالم التاريخية والأثرية منها الصلاة في رحاب المسجد النبوي والتشرف بالسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما والزيارة والصلاة في مساجد قباء والقبلتين والجمعة والفتح والغمامة والإجابة والشهداء والخندق والميقات، بما يعيد إلى أذهانهم الذكريات العطرة والصور الرائعة للسيرة النبويّة على هذه الأرض المباركة؛ إضافة إلى زيارة مواقع المعارك التاريخية بمنطقة المدينة المنورة في الإسلام، منها موقع معركة أحد والخندق وغيرها.