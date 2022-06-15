قبل زيارة بايدن المرتقبة.. واشنطن تدعم جهود الرياض السياسية لإنهاء صراع اليمن

ولعل ما يؤكد التوافق بين البلدين، هو التفاهم الكبير بين قيادتَي المملكة وأمريكا في عديد من الملفات السياسية في الشرق الأوسط، ولعل من أهمها الدعم الأميركي لجهود المملكة في قيادتها للتحالف العربي لتحقيق أمن واستقرار اليمن، وجهود الحل السياسي، وإنهاء العمليات العسكرية، من خلال ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتسلمه السلطة، بما يساعد على تخطي الأزمة الحالية وعودة الأمور إلى نصابها.