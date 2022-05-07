قبل 124 عامًا.. الدارة تسترجع ذاكرة "معركة استرداد الرياض"

عادت دارة الملك عبدالعزيز بذاكرة متابعيها إلى قرابة 124 عامًا، وتحديدًا في الخامس من شوال لما يعرف بـ"معركة الرياض"، حينما وصل #الملك_عبدالعزيز من الجافورة مستردًّا الرياض، ومفتتحًا عصرًا لم تشهده الجزيرة العربية على مدى تاريخها الحديث، تميز بالوحدة، والعمران، والمَدَنِيَّة.