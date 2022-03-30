قبيل رمضان.. تزايد الإقبال على أسواق المواشي بالمدينة المنورة

يشهد سوق الأغنام بالمدينة المنورة -كغيره من أسواق الأغنام في مناطق ومحافظات المملكة- تزايدًا في الإقبال على المواشي من قِبَل المستهلكين في أواخر شعبان من كل عام وقبل شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، على شراء الأغنام والأبقار والإبل واستخدام لحومها في الأطعمة الرمضانية.