قبيل رمضان.. "صندوق هايلوكس" وأكياس نفايات لنقل اللحوم تغلق ملحمة شهيرة بالمجاردة

وطالَبَ عدد من أهالي المحافظة الجهاتِ المسؤولة بتوجيه المسلخ الوحيد بالمحافظة لتوفير مركبة مُهَيأة ومبرّدة لنقل اللحوم من المسلخ إلى الملاحم؛ بدلًا من مركبات النقل الخاصة وغير المهيأة، والتي قد تغيب عن عين الرقيب كثيرًا.