قبيل رمضان.. "صندوق هايلوكس" وأكياس نفايات لنقل اللحوم تغلق ملحمة شهيرة بالمجاردة

أغلقت بلدية محافظة المجاردة، ملحمة شهيرة بالمحافظة، بعد نقلها لحومًا في الصندوق الخلفي لمركبة من نوع "وانيت هايلوكس"، وجعلها الأكياس الخاصة بجمع النفايات أسفل اللحوم.
وانتشر مقطع فيديو عن عملية النقل المخالفة ضمن استعدادات الملحمة لاستقبال عملائها قبل بداية شهر رمضان المبارك.
وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو عن عملية نقل لحوم إلى الملحمة الشهيرة، في صندوق مكشوف لمركبة من نوع "هايلوكس"، معرضًا للغبار والأتربة والحرارة والتلوث، واستخدمت كذلك الأكياس السوداء الخاصة لجمع النفايات أسفل اللحم؛ في انتهاك صارخ للصحة العامة وسلامة العميل.
وطالَبَ عدد من أهالي المحافظة الجهاتِ المسؤولة بتوجيه المسلخ الوحيد بالمحافظة لتوفير مركبة مُهَيأة ومبرّدة لنقل اللحوم من المسلخ إلى الملاحم؛ بدلًا من مركبات النقل الخاصة وغير المهيأة، والتي قد تغيب عن عين الرقيب كثيرًا.