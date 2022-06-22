قدّم أوراق اعتماده.."النفيعي" سفيراً للمملكة بجمهورية جامبيا

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، أوراق اعتماده رسمياً كسفير غير مقيم لدى جمهورية جامبيا لرئيس الجمهورية أداما بارو، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في العاصمة الجامبية بانجول.
ونقل النفيعي، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب جامبيا الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب، إضافة إلى بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل رئيس جامبيا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.