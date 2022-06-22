قدّم أوراق اعتماده.."النفيعي" سفيراً للمملكة بجمهورية جامبيا

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، أوراق اعتماده رسمياً كسفير غير مقيم لدى جمهورية جامبيا لرئيس الجمهورية أداما بارو، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في العاصمة الجامبية بانجول.