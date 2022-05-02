قدّم عيدية خاصة.. أمير الباحة يزور جمعية "أكناف" ويلتقي الأطفال اليتامى

قام أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية "أكناف" لرعاية الأيتام بالمنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عقب صلاة عيد الفطر المبارك بزيارة لمقر جمعية "أكناف" لرعاية الأيتام بالمنطقة.
كان في استقباله مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق الشايقي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن أحمد الغامدي، ومدير عام الجمعية عبدالله بن حسن فرحان، وعدد من منسوبي الجمعية.
والتقى أمير منطقة الباحة خلال زيارته بعدد من أبناء وبنات الجمعية من الأيتام؛ حيث بادلهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قدم "عيدية خاصة" لجميع الأطفال، فيما اطمأن على سير عمل الجمعية وما تقوم به من أعمال في سبيل خدمة هذه الشريحة الغالية، كما تسلم تقرير الاستدامة الخاص بالجمعية والذي حصلت عليه الجمعية مؤخراً كأول جمعية أيتام في المملكة.
من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية للأمير حسام بن سعود الشكر والامتنان على اهتمامه بهذه الفئة الغالية، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة التي قدمت جميع التسهيلات لخدمة هذه الشريحة الغالية في مجتمعنا.
يُذكر أن الجمعية ينتسب لها 1628 يتيماً وترعى 562 أسرة بعموم منطقة الباحة ومحافظاتها.