قدّم عيدية خاصة.. أمير الباحة يزور جمعية "أكناف" ويلتقي الأطفال اليتامى

والتقى أمير منطقة الباحة خلال زيارته بعدد من أبناء وبنات الجمعية من الأيتام؛ حيث بادلهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قدم "عيدية خاصة" لجميع الأطفال، فيما اطمأن على سير عمل الجمعية وما تقوم به من أعمال في سبيل خدمة هذه الشريحة الغالية، كما تسلم تقرير الاستدامة الخاص بالجمعية والذي حصلت عليه الجمعية مؤخراً كأول جمعية أيتام في المملكة.