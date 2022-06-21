"قدوات عطاء ووفاء للوطن" تُكَرّم "العثيم" وتشيد بإنجازاته في خدمة المجتمع

كرّمت مؤسسة "قدوات عطاء ووفاء للوطن" عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركات العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية بمنزله بالرياض؛ تقديرًا لجهوده ووفاء لعطائه وبذله وإنجازاته المميزة في خدمة المجتمع.
وتَسلم "العثيم" درعًا تقديريًّا من ناصر بن عبدالله العواد رئيس مجلس إدارة "قدوات عطاء وفاء للوطن" في حضور عدد من قيادات مجلس الإدارة والمجتمع.
وعبّر عبدالله بن صالح العثيم عن شكره وتقديره لمؤسسة "قدوات عطاء ووفاء للوطن"؛ للمبادرة الطيبة التي تؤكد الدور الريادي الذي تقوم به ورؤيتها في تحقيق وتعزيز مفهوم الوطنية والاحتفاء بما يقدم من مشاريع تنموية وخيرية.
وقال "العثيم": إن ما يقوم به رجال الأعمال والخير في خدمة المجتمع؛ يأتي من باب الواجب وردّ الجميل والاقتداء بولاة أمرنا في مملكة العطاء والإنسانية منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهم الله".
وثمّن "العثيم" كل الجهود التي يقوم بها رجال الأعمال والمبادرين ببذل الخير، الذين لا يدّخرون جهدًا في تقديم كل ما ينفع المجتمع.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء، أن يحفظ الله وطننا الغالي وولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يُمدهم بعونه وتوفيقه.