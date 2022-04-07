قرارات الرئيس السابق هادي.. معالجة للتحديات واستشراف المستقبل وإيقاف التدهور الاقتصادي

ويستند قرار الرئيس اليمني السابق إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور اليمني وإلى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.