قرار القيادة بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة الغلاء.. رسالة اطمئنان لكل مواطن ومواطنة

ويأتي الدعم الرسمي لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي وفرت الدعم الكامل لها، في صورة مبادرات عدة، استهدفت تقديم مساعدات لها في المناسبات والمواسم، لضمان حياة كريمة لتلك الأسر، فضلاً عن القرارات التي كانت تصدر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بإضافة دعم استثنائي لتلك الأسر، يُضاف إلى الدعم التي تحصل عليه من الجمعيات الخيرية.