قرار باعتماد الدعوى الجماعية المقامة ضد أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة "وقاية" للتأمين

قالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إنه إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 10/ل/د1/ج/2021م لعام 1443هـ بتاريخ 1443/04/04هـ الموافق 2021/11/09م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 1442/03/17هـ الموافق 2020/11/03م؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي؛ بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م، والفترة المالية المنتهية في 2014/03/31م، والمشار إليهم سابقاً في نفس الإعلان؛ فقد صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (11/ل/د1/ج/2022م) لعام 1443هـ بتاريخ 1443/07/13هـ الموافق 2022/02/14م، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وقد بادرت الهيئة بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وباكتمال طلبات الانضمام للدعوى الجماعية.

وتودّ الهيئة أن تدعو من لم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى إلى المبادرة بالتقدم بشكوى فردية عن طريق موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.