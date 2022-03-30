قرار وقف إطلاق النار.. خطوة "المسيطر" التي أكدت أن هدف "الذراع العسكرية" فقط السلام

في هذا السياق، يؤكّد المحلل السياسي مبارك آل عاتي، أن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقفها العمليات العسكرية بالداخل اليمني لإنجاح المشاورات يعد موقفاً شجاعاً يثبت رغبة حقيقية في تحقيق السلام في عموم اليمن، فقد جاء من موقف المسيطر عسكرياً المتمكن من بسط نفوذه على الميدان الحربي.