قريباً.. شركة مالية لصندوق التوحد الوقفي لاستثمار 150 مليون ريال

عقدت جمعية أسر التوحد، اجتماعًا مشتركًا ضم عددًا من الجمعيات الخيرية ذات العلاقة ممن تقاطعت طرقاتهم واشتركت طموحاتهم في استحداث وتطوير المشاريع والأعمال المتخصصة في خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد.
يأتي هذا كخطوة نهائية لاعتماد الشركة المالية المسؤولة عن إدارة صندوق التوحد الوقفي الذي تتوقع الجمعية أن يتجاوز الاستثمار فيه لأكثر من 150 مليون ريال، حيث شاركت فيه كل من الجمعية السعودية للتوحد، وجمعية المدينة للتوحد، وجمعية التوحد بتبوك، وجمعية التوحد بمحافظة رجال ألمع، وجمعية إرادة، وقد تم الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، وحضور ممثلي الجمعيات المشاركة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح سابق له أن الصناديق الوقفية في المنظمات غير الربحية تعد خيارًا مهمًّا لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق هو أول صندوق تشاركي يتم ترخيصه من الهيئة العامة للأوقاف.