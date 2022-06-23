قريباً.. شركة مالية لصندوق التوحد الوقفي لاستثمار 150 مليون ريال

يأتي هذا كخطوة نهائية لاعتماد الشركة المالية المسؤولة عن إدارة صندوق التوحد الوقفي الذي تتوقع الجمعية أن يتجاوز الاستثمار فيه لأكثر من 150 مليون ريال، حيث شاركت فيه كل من الجمعية السعودية للتوحد، وجمعية المدينة للتوحد، وجمعية التوحد بتبوك، وجمعية التوحد بمحافظة رجال ألمع، وجمعية إرادة، وقد تم الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، وحضور ممثلي الجمعيات المشاركة.