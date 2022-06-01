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قريبًا عبر خدمة أطلقتها الوزارة.. إتاحة التسجيل لراغبي أداء الفريضة هذا العام لحجاج الداخل
قرابة مليونَيْ زائر شاهدوا الخدمة ودخلوا المنصة منذ إطلاقها بشكل تجريبي
تستعد وزارة الحج والعمرة لإطلاق منصة التسجيل، أو الخدمة الإلكترونية لإتاحة التسجيل لحج هذا العام 1443هـ لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، قريبًا.
وتضمنت المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بشكل تجريبي على موقعها الرسمي: خدمة الحجز واستعراض برامج الخدمات لحجاج الداخل، واختيار البرنامج المناسب ومنشأة الحج التي يرغب التعاقد معها، كما تتيح الحجز واستخراج التصريح للمواطنين والمقيمين.
ومن المتوقع أن يتم قريبًا إطلاق خدمة الحجز لحجاج الداخل، بحسب وزارة الحج والعمرة.
وبلغ أعداد الذين شاهدوا الخدمة والدخول للمنصة منذ إطلاقها بشكل تجريبي قرابة مليونَي زائر.