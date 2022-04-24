قريبًا وبالمزاد العلني.. "إتقان" تطلق حملتها التسويقية لبيع عقار "الحجون" القريب من الحرم المكي

أطلقت شركة "إتقان العقارية" اليوم حملتها التسويقية للبيع بالمزاد العلني لعقار "الحجون"، الذي يبعد 600 متر عن التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف، وتزيد مساحته الإجمالية على 15 ألف متر مربع، ويتميَّز بموقعه الاستراتيجي، وتنوُّع مجالات الاستثمار فيه بأقدس بقاع العالم.
وأوضح عبدالعزيز بن فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان"، أن عقار "الحجون" يقع بالقرب من المسجد الحرام بمقدار 5 دقائق، ويبعد عن التوسعة السعودية الثالثة 600 متر، وثلاث دقائق عن جامعة أم القرى للبنات، ويبعد خمس دقائق عن طريق المدينة المنورة، وربع ساعة عن مسجد التنعيم، ويتميز بموقعه في وسط الأسواق التجارية.
وأضاف بأن عقار "الحجون" يُعدُّ فرصة سانحة للمستثمرين والمطورين في أقدس بقعة وأعظمها (مكة المكرمة)، وبجوار بيت الله الحرام، الذي تهفو إليه القلوب وأفئدة المسلمين في مختلف دول العالم. وتعد العقارات في هذه المنطقة من أميز الاستثمارات وأندرها على مستوى العالم. مبينًا أن المزاد العلني سيتم قريبًا وفق الشروط التي تُعلَن لاحقًا على منصة الشركة.
وأوضح "الرشيد" أن مساحة عقار "الحجون" تبلغ 15.462.24 متر مربع، ويتضمن عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا على ثلاث واجهات، وأرضًا فضاء، وسبع عمائر، تحتوي على 60 شقة سكنية و19 محلاً تجاريًّا. وسيكون الإفراغ فوريًّا، وبصك إلكتروني محدث.
ودعا "الرشيد" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "عقار الحجون" إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، أو الجوال (0550052000)، أو (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة. ويمكن تصفح الصفحة التفاعلية للمزيد من التفاصيل: https:/ / etqaan.sa/ pdf/ hujun.pdf.