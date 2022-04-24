قريبًا وبالمزاد العلني.. "إتقان" تطلق حملتها التسويقية لبيع عقار "الحجون" القريب من الحرم المكي

وأوضح عبدالعزيز بن فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان"، أن عقار "الحجون" يقع بالقرب من المسجد الحرام بمقدار 5 دقائق، ويبعد عن التوسعة السعودية الثالثة 600 متر، وثلاث دقائق عن جامعة أم القرى للبنات، ويبعد خمس دقائق عن طريق المدينة المنورة، وربع ساعة عن مسجد التنعيم، ويتميز بموقعه في وسط الأسواق التجارية.