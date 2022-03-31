قريباً وعقب إخلاء القديم.. مركز جديد للمرضى النفسيين بمكة

وفي تصريح خاص لـ"سبق" قال المتحدث الرسمي للتجمع حاتم المسعودي: إنه نظراً للإغلاق المؤقت بداعي أمور متعلقة بالسلامة لوحدة مدينة الملك عبدالعزيز، تم توزيع الخدمات على مستشفيات مكة المكرمة لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى، ولكي لا تتأثر الخدمة المقدمة.

وأضاف "المسعودي" أنه يتم العمل حالياً على ترتيبات إنشاء مركز متخصص للصحة النفسية في مكة المكرمة.

وبحسب المعلومات فإن البرتوكول المعمول به تجاه المرضى نفسياً عقب إخلاء المبنى القديم؛ يتم الاستقبال في مستشفيات العاصمة المقدسة وتحويل الحالات الطارئة منهم إلى جدة أو الطائف لحين إنشاء المركز الجديد.