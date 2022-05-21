قرية الأنيمي العالمية بمنطقة "سيتي ووك" تشهد إقبالاً كبيرًا بموسم جدة

ويعيش زوار "سيتي ووك" خصوصًا من فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في معايشة المغامرات، والألعاب المتنوعة، والتجارب الحية، وعروض الفرق الموسيقية، كما تحتوي "سيتي ووك" التي تتربع على مساحة 282 ألف متر مربع، منطقة الشلال التفاعلي بارتفاع 50 مترًا، ومسارح عربية، وعروض عالمية، تلبي كل الأذواق والرغبات.