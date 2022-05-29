"قرية الفاشن" تجمع المصممين والإبداعات السعودية في عالم الموضة والأزياء

وتطلق قرية الفاشن في كل إجازة أسبوعية نوعًا خاصًّا من تصميمات "under ground" الخارجة عن المألوف في حقبات زمنية مختلفة، تحولت معها القرية إلى ساحة تنافسية بين المصممين لعرض أجمل تصاميم الموضة التي يعمل عليها مجموعة من مصممي ومصممات الأزياء والعروض من الشباب والشابات السعوديين.