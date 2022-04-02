قصاصة.. كيف كان يهنئ الأعيان "المؤسّس" برمضان قبل 66 عاماً؟

وتعود تفاصيل التهنئة المنشورة قبل ٦٦ عاماً: بالنظر إلى حلول شهر رمضان، فقد أبرق كثيرٌ من أعيان البلاد ووجهائها وكبار موظفيها، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، رافعين إلى جلالته تهانيهم وإخلاصهم بهذه المناسبة السعيدة. راجين من الله أن يُعيد أمثال هذا الشهر على جلالته وأسرته المحبوبة باليُمن والهناء والصحة والسعادة. أدام الله جلالة المليك المعظم وأسرته الكريمة المحبوبة.