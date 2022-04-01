قصة "العَلم الأخضر" في الجامع الأثري بتبوك: حكاية امتدت 68 عامًا.. هنا التفاصيل

ويروي الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق" قصة مدفع رمضان مبينًا أن موقعه القديم في سكة حديد الحجاز بتبوك، وكان يتم التحضير له بجلبه إلى هذا الموقع في يوم 29 شعبان، ونصب خيمة بجانبه، يستقر بها الجندي المسؤول عنه، وقبل عملية إطلاق المدفع يتم جمع الخيش وتقطيعه، ثم وضع البارود داخل أنبوب المدفع، وسدها بقطع الخيش، ثم دكها بقوة حتى تستقر به، ثم يقوم الجندي المسؤول عن مدفع رمضان بانتظار مؤذن الجامع الأثري؛ كونه الوحيد في مدينة تبوك في تلك الفترة، الذي بدوره يصعد إلى منارة المسجد عبر درج مخصص لذلك قبل غروب الشمس، وحينما يحين موعد الأذان يكون ممسكًا بعَلم أخضر، ويشير به إلى الجندي المسؤول عن المدفع، الذي فورًا يقوم بإشعال فتيل المدفع؛ فيثور المدفع محدثًا صوت انفجار قوي، يُسمع دويه في أرجاء المدينة كلها.