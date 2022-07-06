قصة صورة: على حسابه الخاص.. لماذا أمر المؤسس ببناء باب جديد للكعبة؟

وأقامت السعودية حفلاً خطابيًّا كبيرًا لتركيب الباب، حضرة الملك سعود بن عبدالعزيز، الذي كان يشغل منصب ولي العهد آنذاك، وذلك في عام 1944م. وبعد كلمات الحفل تقدَّم ولي العهد فركَّب حلقة باب الكعبة الذهبية في الباب بعد أن رفع الستار عنه، وفتح بيده باب الكعبة على مصراعيه، ثم دخل ومعه الأمراء والشيوخ ورؤساء الوفود الإسلامية إعلانًا بإنشاء الباب الجديد.