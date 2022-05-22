قصة محزنة.. مقيم يستقدم ابنه ليعمل مكانه فيموت أمام عينيه في حادث

وتابع: "بعد أن قضيت رمضان مع عائلتي قدمت إلى المملكة للاطمئنان على ابني وتدريبه ثم أغادر إلى بلادي نهائياً، لكن بعد قدومي بيومين وملازمتي ابني في السكن والعمل، قدّر الله أن يتوفى في حادث دهس على الطريق العام أمام عيني، وجرى دفنه الخميس الماضي بالأفلاج"، مؤكداً أنه راضٍ بقضاء الله، مشيراً إلى أن مواقف أهالي الأفلاج معه خففت عنه مصابه.