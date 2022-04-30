قصة من "مملكة الخير".. "سلطان الإنسانية" تبادر بعلاج طفل مصري فَقَد والديه في حادث

بادرت مدينة "سلطان الإنسانية" بالتكفل بعلاج طفل مصري بحاجة إلى تأهيل وعلاج نتيجة إصابات بالغة تعرض لها في حادث مروري قبل عام برفقة والديه وتوفيا خلاله.
وجرى نقل الطفل "حمزة أبوالخير" ذي الـ13 عامًا من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة مساء اليوم السبت عبر الإخلاء الطبي، وفق توجيه ومتابعة من قِبل نائب أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز.
كما تفاعلت "هيئة حقوق الإنسان" من خلال مكتبها في منطقة القصيم مع حالة الطفل "حمزة"، وتابعت إجراءات نقله للرياض، ووعدت بمواصلة الاطمئنان على حالته الصحية، والتنسيق مع ذويه خارج المملكة.
وقدم أقارب الطفل "حمزة أبوالخير" الشكر للأمير سعود بن سلطان على تبرعه بعلاج ابنهم مجانًا في "سلطان الإنسانية"، ولمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة على علاج الحالة طوال العام، واهتمامهم الخاص بحمزة نتيجة فقده والديه.
وكان حادث مروري وقع في مايو 2021 لعائلة مصرية بالقرب من محافظة عقلة الصقور أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، نتيجة اصطدام مركبتهم "كيا سورينتو" بسيارة أخرى من نوع "هونداي أكسنت"، وتوفي الأب محمد فكري أبوالخير، وابنه أدهم، ولاحقًا توفيت الأم الطبيبة "عفاف دربالة"، وتعرض "حمزة" لكسور في الحوض والساق وأجزاء من الجسم، وإصابة بالرأس، فيما تعرض "نور" لكسر بالفخذ الأيمن والقدم اليمنى.
ومنذ عام يرقد "حمزة" بمستشفى "فهد التخصصي" ببريدة، ويتلقى العلاج هناك وسط اهتمام خاص من إدارة المستشفى، وقادت المصادفة الناشط في تويتر "رشيد الفريدي" للوصول إلى الطفل حمزة والإبلاغ عن حالته، وتم التفاعل سريعًا من قِبل "سلطان الإنسانية".