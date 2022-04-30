قصة من "مملكة الخير".. "سلطان الإنسانية" تبادر بعلاج طفل مصري فَقَد والديه في حادث

وكان حادث مروري وقع في مايو 2021 لعائلة مصرية بالقرب من محافظة عقلة الصقور أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، نتيجة اصطدام مركبتهم "كيا سورينتو" بسيارة أخرى من نوع "هونداي أكسنت"، وتوفي الأب محمد فكري أبوالخير، وابنه أدهم، ولاحقًا توفيت الأم الطبيبة "عفاف دربالة"، وتعرض "حمزة" لكسور في الحوض والساق وأجزاء من الجسم، وإصابة بالرأس، فيما تعرض "نور" لكسر بالفخذ الأيمن والقدم اليمنى.