قصة نجاح ترويها ابنة العلا "عزة الجهني".. وتكشف سر تسمية شركتها "غصين البان"

سيرة ذاتية طموحة لرائدة الأعمال، حيث حصلت على شهادة في صناعة الصابون على أيدي خبراء من فرنسا، بعد دورة مقدمة من الهيئة الملكية بالعلا، كما تلقت دورات تدريبية لتطوير رواد الأعمال مقدمة من الهيئة الملكية بالعلا، وكذلك دورة من مركز البيرقرينا.