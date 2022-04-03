قصة نجاح ترويها ابنة العلا "عزة الجهني".. وتكشف سر تسمية شركتها "غصين البان"

قصص نجاح ملهمة يكتبها أبناء محافظة العلا، ضاربين أمثلة يُحتذى بها في الجد والاجتهاد للوصول إلى الهدف المنشود، ورفع اسم المملكة ورايتها خفاقة بين دول العالم.
"سبق" تسرد لكم اليوم إحدى هذه القصص لإحدى رائدات الأعمال وابنة العلا "عزة الجهني"، والتي تقود شركة مع عائلتها باسم "غصين البان".
سيرة ذاتية طموحة لرائدة الأعمال، حيث حصلت على شهادة في صناعة الصابون على أيدي خبراء من فرنسا، بعد دورة مقدمة من الهيئة الملكية بالعلا، كما تلقت دورات تدريبية لتطوير رواد الأعمال مقدمة من الهيئة الملكية بالعلا، وكذلك دورة من مركز البيرقرينا.
وحول اسمه الشركة التي تقودها، قالت "الجهني" لـ"سبق": إن الشعراء تغنوا بشجرة البان العربي البيرغرينا على مدى ألفي عام من العصر الجاهلي حتى وقتنا الحاضر، ووصفوا المرأة الجميلة بغصين البان.
وأضافت "الجهني"، أن هذه الشجرة تنمو طبيعيًا في العلا أرض الجبال والرمال، ويسمونها اليسر وشجرة الحب.
وأشارت إلى أن نساء العلا قديمًا كن يجمعن البذور ثم يقمن بغليها ويستخرجن الزيت منها ويستخدمونه غذاء ودواء، حيث تتميز النساء اللاتي يستخدمنه بشعر كثيف وملمس ناعم وبشرة مشرقة.
وقالت "الجهني": "معدل إنفاق المرأة السعودية على مستحضرات التجميل بلغ ١،٧ مليار عام ٢٠١٩، وجميعها مستوردة من خارج المملكة؛ لذا قررت بدء مشروع وهو مستحضرات تجميل من شجرة البان العربي، وأطلقت عليه متجر غصين البان، كأول براند سعودي بمستحضر تجميل وطني من أرض العلا ويعكس هويتها".
ونصحت ابنة العلا النساء السعوديات بأن يعملن بجد، مشيرة إلى أن الفرص كثيرة ومتاحة للجميع، لكنها تحتاج فقط إلى العمل الجاد والانطلاق.
وعن شعورها بعد فوزها بجائزة أفضل عرض تقديمي في فعالية "تطوير روّاد الأعمال"، قالت "الجهني": "أشعر بالفخر والاعتزاز كأول منتج سعودي وطني تمت انطلاقته برعاية كريمة وجهود مقدرة من الهيئة الملكية بمحافظة العلا".
وتطمح "الجهني" إلى أن تقوم مستقبلاً بتطوير المنتج وزيادة الإنتاج والانطلاق نحو السوق المحلي والعالمي.