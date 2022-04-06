قصة نجاح مُذهلة لـ"ابن العلا" في إنتاج عسل البان.. هذه حكايته ونصيحته للشباب

قاده شغفه في تربية النحل لإنشاء منحل قبل عشر سنوات، وأصبح اليوم المدير التنفيذي لمؤسسة غصن البان والمنتج الأول لعسل البان العربي ولعدة أعسال تشتهر بها منطقة العلا.
هكذا بدأ ابن العلا عبدالله العثماني، في سرد مسيرته لـ "سبق"، وهو عبدالله محسن العثماني رائد أعمال متخصص بتربية النحل ومنتجاته وفي شجرة البان العربي.
حيث أوضح العثماني، أنه بالإضافة إلى أن المؤسسة التي يديرها تعد المنتج الأول لعسل البان العربي ولعدة أعسال تشتهر بها منطقة العلا، فهي أيضًا تقدم منتجين لزيوت وأوراق وبذور شجرة البان.
وأضاف "العثماني"، أنه تم افتتاح معمل حديث لتعبئة العسل وتغليفه ومنتجات الشركة تقدم في جميع مناطق المملكة عبر متجرها الإلكتروني.
وأشار إلى أن 17 مليون كيلو عسل مستورد سنويًا تشكل أكثر من 90 ٪ من حجم سوق العسل في السعودية، وذلك حسب إحصائية الهيئة العامة للجمارك.
وأبان أن العلا تتميز بغطاء نباتي متنوع وفريد يضم أكثر من 100 ألف شجرة بان و200 ألف شجرة حمضيات وأربعة أنواع من أشجار الأكاسيا المشهورة بأعسالها المميزة بالإضافة إلى نباتات موسمية تعد رافدًا لتربية النحل بالمنطقة.
وأوضح أن إجمالي العسل المتوقع إنتاجه سنويًا 500 ألف كيلو، وذلك في حال تم استغلال هذه الثروات الطبيعية بالشكل الأمثل.
ونصح "العثماني" الشباب السعودي بالإيمان بقدراتهم والسعي لتطوير مهاراتهم بشتى المجالات واستغلال الفرص التي تقدمها حكومتنا رعاها الله، لتحقيق النجاح في مجالاته المختلفة.
وأكد أن أكثر الشخصيات التي قدمت له الدعم، الحكومة الرشيدة ممثلة بالهيئة الملكية بالعلا، حيث إن لها دورًا بارزًا وفعّالاً بتقديم البرامج التدريبية للنهوض في مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم.
من جهة أخرى كشف "العثماني"، عن أبرز العقبات التي واجهته خلال مشروعه، وهي تمثلت في قلة توفر بعض الإمكانات اللازمة لبدء المشروع.
ويطمح "العثماني"، إلى تقديم المنتجات المحلية بالطريقة التي تليق بها، والعمل على إبراز منتجهم وخدماتهم لتتوافق مع المعايير العالمية.