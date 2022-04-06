قصة نجاح مُذهلة لـ"ابن العلا" في إنتاج عسل البان.. هذه حكايته ونصيحته للشباب

حيث أوضح العثماني، أنه بالإضافة إلى أن المؤسسة التي يديرها تعد المنتج الأول لعسل البان العربي ولعدة أعسال تشتهر بها منطقة العلا، فهي أيضًا تقدم منتجين لزيوت وأوراق وبذور شجرة البان.