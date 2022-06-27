قصة نجاح.. موسم جدة يشهد أرقامًا قياسية عالمية

شهد موسم جدة قصة نجاح في المنطقة من خلال الأرقام والمؤشرات التي حققها على مدى 55 يومًا منذ انطلاقته، بتجاوز عدد زواره 5 ملايين من 129 دولة، شهدوا 2800 فعالية.
ولقي الموسم اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام المحلية والدولية كافة؛ إذ تجاوزت الأخبار العالمية المنشورة عنه 11 ألف مادة خبرية بـ26 لغة مختلفة وصلت إلى 68 دولة حول العالم، وحظيت بأكثر من 250 مليون مشاهدة.
يُذكر أن موسم جده تجاوز حدود الترفيه والفعاليات؛ لينعكس إيجابًا على النواحي الاقتصادية والتنموية، ويُحدث حراكًا في قطاعات عدة؛ إذ أسهم في توطين 14 مهنة، ووفر 74 ألف فرصة عمل للمواطنين بما يتجاوز أكثر من 80% من مجموع العاملين، محققًا الاستدامة والتنافسية والشمولية والتنوع في فعالياته وخياراته؛ إذ يستعد ليطوي صفحاته بعد 5 أيام رسم فيها البسمة والسعادة.