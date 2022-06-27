قصة نجاح.. موسم جدة يشهد أرقامًا قياسية عالمية

يُذكر أن موسم جده تجاوز حدود الترفيه والفعاليات؛ لينعكس إيجابًا على النواحي الاقتصادية والتنموية، ويُحدث حراكًا في قطاعات عدة؛ إذ أسهم في توطين 14 مهنة، ووفر 74 ألف فرصة عمل للمواطنين بما يتجاوز أكثر من 80% من مجموع العاملين، محققًا الاستدامة والتنافسية والشمولية والتنوع في فعالياته وخياراته؛ إذ يستعد ليطوي صفحاته بعد 5 أيام رسم فيها البسمة والسعادة.