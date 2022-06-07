قصر أستانة.. رئيس إندونيسيا يستقبل وزير الخارجية ويحمله تحياته للقيادة

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله ويدودو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.