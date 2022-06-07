قصر أستانة.. رئيس إندونيسيا يستقبل وزير الخارجية ويحمله تحياته للقيادة

استقبل الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر أستانة الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله ويدودو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
شهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
من ناحية ثانية، التقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، خلال زيارته الرسمية إلى إندونيسيا.
وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التأكيد فيها على عمق العلاقات القائمة بين المملكة وإندونيسيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون بين المملكة وإندونيسيا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعبر وزير الخارجية، عن شكره لجمهورية إندونيسيا لدعمها استضافة المملكة إكسبو 2030، إضافة إلى تمنيات المملكة بالنجاح لإندونيسيا في استضافتها قمة مجموعة العشرين، فيما ثمّنت وزيرة الخارجية الإندونيسية قرار المملكة برفع تعليق سفر المواطنين إلى إندونيسيا.
حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.