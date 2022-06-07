قصر السلام.. خادم الحرمين يرأس جلسة "الوزراء"

واطّلع المجلس على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول؛ سعياً لتطوير العلاقات والدفع بها لمزيد من التعاون لخدمة المصالح المشتركة، والإسهام في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.