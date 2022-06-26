قصر الصخير.. ملك البحرين يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير بالمنامة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - للملك حمد، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.
من جانبه حمل الملك حمد بن عيسى، وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.
حضر الاستقبال الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.