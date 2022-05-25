"قصر المساكن" العقارية تفتتح فرعها الجديد بعسير.. منتجات مميزة بتصاميم عصرية

وبهذه المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لقصر المساكن سلطان آل مرعي قائلاً: "يأتي افتتاح فرع أبهـا ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لعملية التوسّع والانتشار، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الذين نتشرّف بخدمتهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم من خلال توفير منتجات سكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية بالشراكة مع كبار المطورين والمستثمرين.