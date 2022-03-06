قصر المساكن العقارية وبنك البلاد يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية

وعن هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة قصر المساكن، سلطان آل مرعي: "نعمل في شركة قصر المساكن على بناء شراكات وتحالفات قوية مع كافة مكونات القطاع العقاري من أجل مواكبة الفرص الضخمة التي وفّرتها رؤية 2030 في كافة المجالات والقطاعات؛ ومنها القطاع العقاري على وجه التحديد الذي حظي بعدد كبير من مبادرات وبرامج الرؤية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمتد تأثيره على الجميع من حيث توفير عنصر أساسي في حياة أي أسرة وهو السكن المناسب، وأيضاً تعزيز المشهد الحضري للدولة عبر التصاميم المميزة للمباني وجودتها، وهو ما نعمل على تلبيته في قصر المساكن بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين مما أسهم في حصد ثقة متزايدة من عملائنا فيما نقوم بعرضه من مشاريع عقارية في مختلف مناطق المملكة".