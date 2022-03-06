قصر المساكن العقارية وبنك البلاد يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية

حرصاً على تقديم الأفضل لعملائهما عبر بناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين كافة المكونات الاقتصادية؛ شهد معرض ريستاتكس العقاري المقام في مدينة الرياض توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين شركة قصر المساكن العقارية وبنك البلاد.
ويأتي ذلك بهدف التكامل في تقديم منتجات عقارية مميزة، مع توفير حلول ومنتجات تمويلية تسهّل عملية تملّك الأسر السعودية مساكنهم وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في رفع نسب تملّك السكن بين المواطنين.
وعن هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة قصر المساكن، سلطان آل مرعي: "نعمل في شركة قصر المساكن على بناء شراكات وتحالفات قوية مع كافة مكونات القطاع العقاري من أجل مواكبة الفرص الضخمة التي وفّرتها رؤية 2030 في كافة المجالات والقطاعات؛ ومنها القطاع العقاري على وجه التحديد الذي حظي بعدد كبير من مبادرات وبرامج الرؤية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمتد تأثيره على الجميع من حيث توفير عنصر أساسي في حياة أي أسرة وهو السكن المناسب، وأيضاً تعزيز المشهد الحضري للدولة عبر التصاميم المميزة للمباني وجودتها، وهو ما نعمل على تلبيته في قصر المساكن بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين مما أسهم في حصد ثقة متزايدة من عملائنا فيما نقوم بعرضه من مشاريع عقارية في مختلف مناطق المملكة".
وامتدح "آل مرعي" التفاهم والرغبة الصادقة التي سادت المفاوضات بين قصر المساكن وبنك البلاد حتى تم إبرام هذه الاتفاقية، التي ستقدم حلولاً مميزة لعملاء الجانبين سوف يتم الإعلان عنها قريباً.