"قصر المساكن" راعيًا بلاتينيًّا لمنتدى "مستقبل العقار"

أعلنت شركة قصر المساكن، عن رعايتها ومشاركتها في منتدى "مستقبل العقار" الذي سوف يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 23- 24 من هذا الشهر تحت رعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي مشاركة الشركة لهذا المنتدى دعمًا منها للجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالقطاع العقاري والارتقاء به، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي خصصت أهم مبادراتها وبرامجها من أجل العمل على رفع نِسَب تملك المواطنين للمساكن، وأيضًا تقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية، وتساهم في تعزيز المشهد الحضري العام للمحافظات والمدن.

وبهذه المناسبة، تَحَدث الرئيس التنفيذي لقصر المساكن سلطان آل مرعي قائلًا: نحرص في قصر المساكن على أن نكون جزءًا فعالًا في تنمية القطاع العقاري خدمةً للوطن، من خلال هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم أركان الاقتصاد الوطني والذي يمس الجميع في مسألة المسكن؛ حيث توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها؛ وهو ما ترجمه سمو ولي العهد في رؤية الخير والعطاء 2030، التي تضمنت مبادرة هامة لرفع نسب تملك المواطنين للمساكن كهدف رئيسي يتم العمل على تحقيقه.

وأضاف: بالتأكيد فإن القطاع العقاري -بجميع مكوناته- عنصرٌ مساهم ومؤثر في نجاح هذه المبادرة التي تسير -ولله الحمد- في الطريق الصحيح من خلال البرامج والدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق هذه الغاية السامية.

وأشار "آل مرعي" إلى أن "قصر المساكن"، كما أعلنت خلال احتفالها مؤخرًا بمرور 15 عامًا على انطلاقتها في القطاع العقاري، قد وضعت خطة استراتيجية خلال السنوات القليلة القادمة تسعى من خلالها للوصول إلى توفير المسكن لـ30 ألف أسرة من عملائها الذين تسعد بخدمتهم وتعتز بثقتهم.

واختتم: نرحّب بكل المهتمين للتعرف أكثر على المنتجات والخدمات التي تقدّمها الشركة عبر زيارة موقعنا www.qalmaskin.com.