قصص وتحديات في رمضان بين الغربة والحنين للوطن والأهل.. مشاعر المبتعثين

استعرضت وكالة الأنباء السعودية، مشاعر بعض الطلبة المبتعثين في أمريكا، وشيئاً من حكاياتهم مع رمضان في الغربة، حيث أوضح طالب بكالوريوس تقنية قسطرة القلب والشرايين جامعة ساوث كارولاينا عبدالله المطيري، أن تجربة الصيام في أمريكا مختلفة تمامًا، فهي تخلو من الأجواء الرمضانية المعتادة وجمعة الأهل والأقارب، إلا أنه أكد أن الاجتماع مع الأصدقاء والزملاء في بلد الابتعاث قد ينسي شعور الغربة؛ لذلك نحن في الأندية السعودية نحرص على إقامة أنشطة عديدة ومنها إفطار رمضان.