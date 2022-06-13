"قصيباء" يجذب الإعلام السياحي والمهتمين بتنوُّعه الأثري والتاريخي

واطلعت الوفود على مواقع تراثية متعددة يمتاز بها المركز؛ إذ يُعتبر أحد أكثر المواقع احتضانًا للمواقع الأثرية. وبدأت الزيارة بالاطلاع على قصر المشقوق أو قصر الراضي، الذي يُعد من القصور القديمة؛ إذ يعود تاريخ تشييده إلى 250 سنة، وقد زاره جلالة المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز، وسُمي بـ "المشقوق" نسبة إلى الماء الذي يجري من تحت القصر، ويرتوي منه أهل البيت، ويذهب للنخيل المجاورة له. ويحتوي القصر على ثلاثة أدوار وأربعة مجالس.