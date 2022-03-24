قضية طالب "مزهرة جازان" تتفاعل.. وأسرته تشكو مركزاً صحياً للمحكمة

وأضاف أنه تم عمل الإجراءات الصحيحة تجاه الحالة لافتاً إلى أن حارس المدرسة تواصل معه أثناء توجهه إلى المركز الصحي، مشيراً إلى أنه أمضى أكثر من ساعة في الطريق للوصول إلى المركز حتى يتم نقل ابنه.