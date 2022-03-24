قضية طالب "مزهرة جازان" تتفاعل.. وأسرته تشكو مركزاً صحياً للمحكمة

أكدت أسرة طالب مزهرة بمنطقة جازان والذي فقد جزءاً كبيراً وشبه كامل من خنصر اليد اليسرى، بأنها تقدمت بشكوى أخرى للمحكمة ضد المركز الصحي الذي نقل إليه ابنها للعلاج.
وتفصيلاً، أصيب الطالب إثر سقوط جسم حاد عليه أثناء وجوده في المدرسة في تاريخ 14/ 7/ 1443، وذلك بعد دفعه من قِبل أحد الطلاب.
وأوضحت الأسرة أن المركز الصحي لم يتعامل مع الحالة بالشكل المطلوب ولم يتم نقلها إلى مستشفى الملك فهد بالإسعاف .
وبيّن المواطن أحمد الحكمي والد الطالب محمد أنه تم نقل ابنه لمستشفى الملك فهد عن طريقه وفي سيارته الخاصة على الرغم من تواجده في المركز الصحي لأكثر من ساعة .
وقال "الحكمي" إنه عند وصول ابنه للمستشفى طرح الطبيب الذي باشر الحالة سؤالاً عليه لماذا لم يتم وضع جزء الإصبع المبتور في مادة حافظة أو ماء أو ثلج على الأقل حتى يتم التعامل معها بشكل أفضل؟!.
وأضاف أنه تم عمل الإجراءات الصحيحة تجاه الحالة لافتاً إلى أن حارس المدرسة تواصل معه أثناء توجهه إلى المركز الصحي، مشيراً إلى أنه أمضى أكثر من ساعة في الطريق للوصول إلى المركز حتى يتم نقل ابنه.
ولفت إلى وجود وحدة إسعاف في طوارئ المضايا وكان من الأجدر استدعاؤها لنقله .
وأضاف: أتمنى من صحة جازان وكلي أمل في مسؤوليها بفتح تحقيق ومحاسبة المهمل في هذه القضية.
وكانت إدارة تعليم جازان قد أكدت لـ"سبق" أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية والإدارية والتربوية تجاه واقعة طالب "مزهرة"، وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة؛ وذلك بعد أن تقدم والده بشكوى رسمية.